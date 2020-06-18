勤業眾信（Deloitte）稅務部會計師徐曉婷今（18）日表示，中國人民銀行近期發布《中國人民銀行關於開展大額現金管理試點的通知》（銀發105號文），今年7月起實施「大額取現事先預約、大額取現須登記、起點以上存取現鈔之流水號須可追溯、大額現金出入境監測」，中國大陸現金管理將進入高度監管時代。

中國人民銀行因大額現金流通易衍生貪腐、逃漏稅及洗錢等違法犯罪活動，因此展開境內大額現金存取管理，預計自2020年7月起，於河北省先行實施試點工作，10月起再推廣至浙江省、深圳市，試行期間為2年，未來將視狀況逐步推廣至全國。

各地企業帳戶管理金額起點均為人民幣50萬元；個人帳戶管理金額起點分別為：河北省人民幣10萬元、浙江省人民幣30萬元，以及深圳市人民幣20萬元。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師林淑怡補充，現行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，金融機構即應進行大額交易申報；換言之，未來金融機構除了要申報大額交易報告外，還要申報大額現金管理報告。對於有大量現金交易的行業而言，銀行將加強風險控管與訊息溝通。

徐曉婷提醒，除了中國大陸地方政府、發展改革、財政、稅務、金融監管及相關行業主管機關，均會協助中國人民銀行共同推動試點工作之外，人民銀行深圳市中心支行亦會加強與香港地區人民幣清算行的溝通協調，監測境外人民幣現金業務情況，包括：監測口岸地區個人帳戶大額現金收支，分析境內居民、境外非居民大額現金存取訊號。

台商若經常提存大額現金或與上下游廠商等有大額現金交易之情況，要特別注意未來大額現金存取的合理性及安全性，對於全球反洗錢法令陸續公布以及銀發105號文出台，假設持續以大筆現金進行交易，企業或個人將難以確認拿到的鈔票流水號是否已被註記監控，故未來須更加提高現金存取之風險意識。

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