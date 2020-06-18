新冠肺炎疫衝擊下，經濟部5月中開辦在職充電人才培訓補助，預計半年時間協助企業開設400班免費課程、發給8000名上課員工培訓津貼。截至今天為止，1個月來共有520家企業報名，預計上課人數達4100人，名額用掉一半。面對疫情可能拉長，經濟部表示，這期開辦完，會考慮再持續開班。

經濟部今天舉辦「在職充電振興補助免費課程」記者會，說明製造業暨技術服務業升級轉型人才培訓補助開辦後申請進度，原計從5月中在10月底開辦智慧機械及數位轉型等400班，提供8000位員工培訓。每位上課員工只要上滿一周32小時，就可按照時薪領到培訓津貼5056元。

今天記者會找三大有參與培訓開班的製造業公會分享，電電公會副理事長許介立說，這波疫情三分之一廠商已減少15％營業損失，公會5月規劃AI深度學習等課程，很多會員廠商來報名。他肯定課程協助員工進修學習，也完成企業數位轉型。

工具機公會常務理事康劍文表示，疫情後回到生產線一看是沒有訂單，空空蕩蕩的，原本此時企業經營會考慮實施減薪、裁員、無薪假。但政府開始有積極作為，開辦在職充電補助，公會立即配合。自5月20日陸續就開班，提出20個課程專案，包括組裝設施、品質提升、機械與電器安全規範等，已有400多個員工受益。

台灣智慧自動化與機器人協會副理事長絲國一則說，提供各式各樣機械人自動化、系統整合、人機介面等20班，絕大多數班別9成以上名額被立刻報名，把危機變成轉機。

如果疫情持續，在職充電補助開班期滿是否持續？工業局產業政策組長周崇斌表示，這之前政院編列紓困預算就有考慮，如果需要會再持續開辦。

(中時 )