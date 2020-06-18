6月15日，比亞迪發佈公告，比亞迪半導體將引入SK、小米、招銀等多家戰投合計8億元(人民幣，下同)投資。在此之前的5月底，紅杉、中金等14位投資者，已經向比亞迪半導體注入19億元的投資。

巧合的是，同在6月15日，華為麒麟晶片邁出了拓展汽車市場的第一步，首款產品麒麟710A已與比亞迪達成合作，麒麟晶片是華為海思半導體公司自研的手機晶片，目前只面向華為和榮耀手機供貨。

華為與比亞迪的此次合作是否將成為一個信號？據接近華為終端公司的知情人士消息，此次合作框架包括華為與比亞迪合作的HiCar、5G模組、數位車鑰匙等產品。本次麒麟晶片與比亞迪的合作，並非以華為智慧汽車部為業務出口，而是麒麟所在的海思公司與比亞迪直接合作。

這也意味著，華為麒麟晶片首次「吃掉」了高通驍龍的蛋糕。今年5月，據相關媒體報導，麒麟710A在中芯國際實現量產，這是一款入門級5G晶片，2019年華為CEO余承東在柏林國際電子消費品展覽會上曾透露，「考慮將麒麟晶片外銷給其他領域使用，如loT（物聯網領域）。」

而比亞迪選擇華為麒麟晶片，或為新車型漢更好地應用華為5G技術。日前，比亞迪宣佈，比亞迪漢將成為首款搭載華為5G技術的量產車型。隨後有消息稱，比亞迪採用的正是華為5G模組MH5000，該模組採用5G多模終端晶片巴龍（Balong）5000晶片，高度集成車路協同的C-V2X技術。

而麒麟晶片和5G模組同為華為終端公司（即消費者BG）的技術和產品，此前，華為消費者BG和比亞迪還合作了手機NFC車鑰匙、HiCar手機投影方案等產品。

此前，高通驍龍820A晶片一直是是國內自主品牌較為青睞的車機晶片，據相關半導體行業人士透露，華為麒麟710A晶片的性能與高通驍龍820A晶片不相上下，又與華為其他產品如HiCar、5G模組有較好的協同性。國際疫情形勢不明朗之時，高通驍龍820A晶片或存在斷供隱患，華為麒麟710A晶片的確是車企很好的替代選擇。

據消息人士透露，目前比亞迪已經拿到了麒麟的晶片技術文檔，並開始著手開發。

麒麟晶片要「上車」，需要根據車機環境進行改良，不可忽視的是，汽車級絕緣閘極雙極性電晶體(IGBT)是功率半導體皇冠上的明珠，在這個領域，比亞迪一枝獨秀。

6月15日，比亞迪發佈公告稱，控股子公司比亞迪半導體將以增資擴股的方式引入戰略投資者。由韓國SK集團、小米集團、上汽產投、北汽產投等30家公司戰略投資人民幣8億元，其中3202.11萬元計入比亞迪半導體新增註冊資本，7.68億元計入比亞迪半導體資本公積。

增資擴股事項完成後，比亞迪半導體註冊資本為人民幣4.08億元，本輪投資者合計取得比亞迪半導體7.84%的股權，比亞迪持有比亞迪半導體72.3%股權，比亞迪半導體仍納入比亞迪合併報表範圍。

短短兩個月時間，比亞迪半導體便吸引了超過40家戰略投資者組成的豪華投資方陣，而在資本市場押注IGBT半導體市場的背後，體現出的是資本市場對比亞迪半導體的認可和絕對看好。

業界有一個很形象的比喻是，功率半導體像一名「廚師」。以手機、電腦等產品為例，CPU、存儲、MEMS等大眾熟知的半導體負責感知、運算、執行等功能，主要處理的是信息。而上述的各種信息半導體不能直接使用220V的交流電，這時候就需要功率半導體來對電能進行處理，使其適合傳感器、攝像頭等具體的終端器件使用。

「雖然我們成立只有15年，量產才10年，但是我們的車規級IGBT已經屬於世界先進水平。和英飛凌這些在IGBT領域幹了30年的公司相比，差距已經不大。」原比亞迪第六事業部，現比亞迪半導體產品總監楊欽耀稱。

作為電動汽車的「大腦」，IGBT可以說是電動車的核心技術之一，相當於汽車動力系統的「CPU」，占新能源汽車成本高達7%-10%，僅次於電池。目前，國內新能源汽車用IGBT晶片及模塊嚴重依賴進口，大陸汽車工業協會顧問杜芳慈在接受採訪時曾表示，進口率超過了90%。

中金資本發佈的《2020年半導體行業展望》中提到，在科創板及半導體國產化大潮的推動下，大陸半導體產業已經成長為超1萬億元規模的投資賽道，隨著新能源汽車市場的發展，IGBT的需求將會出現爆發式增長。

6月15日，比亞迪在投資者關係活動記錄表中披露，比亞迪半導體作為大陸最大的車規級IGBT廠商，目前邁出了比亞迪市場化戰略佈局的第一步，後續公司將加快推進比亞迪半導體分拆上市。

中金公司預計，依托整車資源，對標科創板斯達半導，比亞迪半導體的IGBT模塊2019年營收應超過10億元。參照成熟市場的估值再加上比亞迪半導體車規級IGBT處於國內領先地位，給予適當龍頭溢價，比亞迪半導體拆分上市後可達300億市值。

據智研咨詢統計，2018年大陸IGBT晶片需求量為7989萬個，同比增長將近20%；國產數量為1115萬個，國產化率為13.96%。IGBT的市場需求、國產化率都在穩步提升。儘管在新能源汽車等高階IGBT領域差距還非常大，但在某些工業領域，功率器件的國產化比例已經超過50%。

(中時電子報)