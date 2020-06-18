交通部預告要修法推動「機慢車停等區共線」計畫，桃園市交通局率先響應，趁楊梅區大成路重新調整車道配置時試辦，過去外框4條線減為只剩1條底線，除了簡化地面複雜度，也減少機車騎士打滑風險，行車更安全，預計正式公告實施後2年內完成全市15公尺以上道路。

依據現行「道路交通標誌標線號誌設置規則」，機慢車停等區線，線型為白色長方形，前後線寬20公分、二側線寬10或15公分，而道路線線寬10公分、路肩線則是15公分，等於有機慢車停等區的道路，前線寬度30到35公分，兩側也有20到30公分，較機車輪胎寬，且摩擦係數和反光係數互衝，摩擦係數高反光係數就會低，標線一多就增加機車打滑機率，下雨天情況更甚。

中央推動「機慢車停等區共線」修法，桃園市交通局趁著楊梅區大成路往北方向，因車道容量不足需調整車道配置，試辦「共線」，只畫設橫向的後線1條，不但節省畫線成本、減少路面標線的複雜度，達到標線減量，也能降低機車騎士打滑的風險。

因交通部才預告草案，最快年底前會宣布實施，交通局將針對道路銑刨加封或相關交通改善，要重新繪製標線時調整成新方案，預計在公告實施執法的2年內，完成全市15米以上道路。

(中時 )