台灣登山人口眾多，每年都有新手加入登山行列，後防疫時期，登山親近大自然成為熱門活動。然而，登山穿著是有學問的，正確著裝，才能在享受登山樂趣的同時，保障登山的安全。

防疫解封後，登山健行成為民眾熱門活動選項，台灣夏季高溫濕熱，但高海拔山區即使夏季氣溫也低，登山應該如何穿著？有26年登山經驗的台東大學體育系講師李潛龍表示，登山穿著的大原則是不讓身體因自然環境及天候出狀況，比如天熱時曬傷中暑、天雨低溫時淋濕失溫，尤其要慎防失溫，考量登山的「風寒效應」及「水寒效應」，登山穿著第一要能維持身體乾燥，第二要能留住體熱，依循「3層穿法」原則，即可輕鬆搞定登山穿著。

李潛龍說，簡單說，「風寒效應」就是風吹身體把體熱帶走，造成體溫下降；「水寒效應」則是身體濕掉後，體熱流失的速度會比身體乾燥時快非常多，也就是身體將快速失溫。氣溫高時這兩種效應不致威脅生命，但若在身處低溫的山區環境，無法排濕，體熱很快會被帶走，造成失溫。

從野外維生的「333原則」─人不能處於失溫狀態超過3小時、不能缺水超過3天、不能沒有食物超用3週，即可了解，在野外最快奪走生命的就是失溫這件事，當天候惡劣、身上的衣物都濕掉，無法靠太陽曬乾，只能靠自己的體熱蒸乾，就面臨失溫的危險，這就是為什麼登山衣著必須能夠維持身體乾爽及保暖的原因，也是「3層穿法」要達到的目的。

登山的「三層穿法」，由內層至外分別為乾燥層、保暖層、保護層。（圖片來源：陳弘璋）

3層穿法是指把身上的衣物由內至外分成3層，各具乾燥、保暖及保護的不同功能：

1.乾燥層（內層）：最貼近皮膚的衣服，目的是盡可能保持身體乾燥，適合的衣著為能迅速吸汗排汗的衣服，也就是俗稱的排汗衣，材質多為人造纖維，利用特殊的織法讓布料具備吸濕（汗水）及快乾的功用。排汗效果說白了就是衣服乾的速度，越快對身體越好，否則低溫環境身體潮濕會讓人覺得冷，身體乾燥才有保暖的可能。

2.保暖層（中層）：人是恆溫動物，會不斷發出體熱，保暖層的功用就是藉由衣物空氣層留住自己的體熱，達到保暖的目的，適合的材質有羊毛、羽絨、刷毛、化纖等。市面上有所謂的「發熱衣」，顧名思義以為衣服本身會發熱，但沒有衣服自己會發熱，穿發熱衣覺得保暖，是因為它的設計、厚度及織法，能夠抓住身體發出來的體熱，而不是衣服本身發熱。

3.保護層（外層）：遇雨如果最外層沒有擋雨的裝備，第1層及第2層衣服全都會濕掉，帶來失溫的危險，因此保護層的功用就是防水，防止衣服濕掉造成身體失溫，防水衣物也能防風，傳統雨衣防水性高但不透氣，往往外面大雨，身體裡面也汗如雨下，隨著紡織科技發展，保護層衣物已有多種防水透氣材質可選擇，提高穿著的舒適度。

李潛龍說，「3層」是概念及原則，代表穿著的層次，不表示只穿「3件」衣服，天涼時乾燥層可以在長袖排汗衣外加一件短袖排汗，像是棒球裝，方便沿途自由調整；遇低溫時保暖層也可能不只一件，視環境及個人需求有不同組合搭配成洋葱式穿法。三層穿法爬郊山或攀登高山都適用，夏天爬郊山通常用不到保暖層，只需穿著乾燥層並攜帶保護層衣物。但攀登高度較高的山，就要依照山上氣溫變化準備適當的保暖衣物。

登山海拔越高、氣溫越低，依臺灣地形，海拔高度每上升1,000公尺，溫度下降攝氏6℃，台北市最高的七星山海拔1,120公尺，山頂的溫度就比平地低6℃多，夏天爬到七星山頂，涼爽，但冬天爬七星山就一定做足保暖工作。再已經成為大眾化熱門路線的玉山來說，玉山主峰海拔3,952公尺，氣溫比平地低24度，夏天平地34℃，熱到大家只想待在冷氣房內，但玉山山頂只有10℃，因此即使夏天攀登高山，也要對山上的氣溫變化有概念，才能合宜的準備登山穿著。

李潛龍說，在高海拔山區活動時，也要用3層穿法的概念保護頭部及腳部，讓全身充分保暖。頭部可先戴一層薄的魔術頭巾，再戴上毛帽，再加遮陽帽。腳部建議先穿薄的排汗襪，再穿羊毛襪，再穿上登山鞋。

正確的登山穿著，不只讓登山過程舒適，更是為了保障登山時的安全，登山衣著強調機能性，有特別的布料及織法，入門者選購登山衣著可多詢問店家及學會看衣物標籤。

棉質衣物舒適又吸水，但吸水的特性在戶外反成致命缺點，登山達人、台北市立雙溪國小教師曾建勳表示，因為棉濕掉後不易乾，當天候惡劣、「水寒效應」會一點一滴的把體熱帶走，造成失溫，在登山界，棉布有「death clothes（死亡布料）」之稱，不穿棉質衣物是保障登山安全基本底線。不少人喜歡穿耐磨耐髒的牛仔褲爬山，殊不知牛仔褲是登山大NG衣物，第1個原因就是牛仔褲材質為棉，沒有速乾的性能，第2個原因是牛仔褲透氣性太差，第3個原因是牛仔褲不適合做跨越攀登的動作，因此完全不能穿去爬山。不只牛仔褲，包括最貼身的內衣褲及襪子，都不宜是棉質。

登山一定要穿著適合的衣物，不可穿牛仔褲等棉質衣物。（圖片來源：陳弘璋）

曾建勳說，除了棉質衣物，大衣型雨衣及斗篷型雨衣，也是登山NG衣物。

台灣山區天氣多變，登山一定要攜帶雨衣，適合的款式為上衣跟雨褲分開的兩截式雨衣，大衣式雨衣及斗篷式（小飛俠）雨衣跟跟棉質衣物一樣，登山不宜，因為前面有拉鍊的大衣型雨衣通常長度只及膝，無法保護全身，斗篷式雨衣則是走在稜線上時，風雨很容易從雨衣底下灌進去，風大時甚至還會把雨衣掀起來，不但無法發揮防雨的效果，這兩種雨衣在爬坡時都會妨礙行動，踩到可能跘倒、摔倒，發生危險。曾建勳指出，「最重要的是，台灣的山較陡、落差大，兩截式雨衣才能在所有的狀況下，提供登山者最全面的防水保護。」

曾建勳建議，爬山最好穿登山鞋，保護腳踝也有防水功能。此外，袖套、綁腿、登山杖都是登山好用的輔助品，天熱爬山可穿短袖排汗衣搭配袖套，防曬防蚊防草木割傷，在有樹蔭處休息時可拉下袖套涼快一下，上路後重新拉高，記得袖套也要選購排汗材質。

綁腿自小腿包覆至鞋口，天雨時能防止雨水流內鞋內弄濕襪子及腳，不下雨可以防止碎石及枯枝等東西掉進鞋內造成行走不適，或是會吸血的螞蝗爬到腳上。行走泥濘處時，綁腿也可以防止褲腳沾上泥水回家後難以清洗，以及增加鞋子的防水效果。

登山杖則可幫分擔身體重量，減輕雙腳的負擔，因此有人說登山杖是登山者的第3隻腳、第4隻腳（看用1支還是2支登山杖），上坡時省力、下坡時減輕膝蓋的衝擊，協助身體在行進間保持平衡、維持穩定。使用登山杖的重點，在於不同手同腳，就是左手配合右腳、右手配合左腳，達到用手幫腳前進的目的，上坡或平路時杖尖落在腳後跟，藉由手推就能幫助身體前進，達到節省體力的效用。使用登山杖必須視地形調整登山杖長度，上坡時登山杖長度須縮短些，下坡時登山杖長度則需調長，用起來才順手，也能真正發揮功用。

(中時電子報)