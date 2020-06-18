受到全球COVID-19（新冠肺炎）疫情持續衝擊，國際及兩岸航班大減，除桃園國際機場出入境旅客人數每日僅千人不到，台中機場及高雄機場航班更驟減至零；機場免稅店昇恆昌在考量全球疫情及航空旅運復甦之路無法預估，18日宣佈7月起，關閉台中及高雄機場部份商店，包括精品、化妝品及綜合免稅商品等門市逾半，以降低經營壓力。

昇恆昌強調，自疫情爆發以來，往來台灣的旅客運量受到邊境管制大幅驟減，半年來剩1％不到，機場內的商業、零售服務業者營運更受到極大衝擊，除了與國際各大廠商的合約壓力及龐大商品庫存，各項公共建設投資及公共服務維運更是重要的資本支出。

業者指出，雖台灣自6月以來疫情日漸趨緩、國內旅遊逐步解封，但免稅業者礙於國際機場管制區封閉環境並無法受惠，也沒有機會從振興方案的連鎖效應中獲得紓困。加上目前國際往來仍受嚴格管制，機場零售業者無法比照台灣其他產業在疫情紓緩下有復甦的機會。

昇恆昌表示，防疫期間為了配合國境防疫，大幅增加防疫物資及人力，例如加強營業區域消毒、協助販售口罩給入境旅客等，營運成本並未因旅客數降低而減少，雖有政府從4月底開始提供的紓困方案，但對機場免稅業者實入不敷出。尤其每個月還須支應6,000多位員工薪資，加上國際機場幾乎「零營收」，為了開源只能積極透過各種方法，如「辦理稅放移地銷售」及開發「宅配購物」等新通路。

而包括昇恆昌董事長江松樺、總經理江建廷主動不支薪，近500位主管級亦跟進全面減薪，以各種節流方式爭取生存，但實是杯水車薪！唯6,000多名員工至今未裁員、未減薪、未放無薪，再咬牙苦撐也要「照顧員工」為優先，即使7月起關閉台中及高雄機場部份商店後，昇恆昌安排員工進行內部調轉支援、鼓勵員工在職進修來因應疫情所做的政策調整共度難關。

(工商 )