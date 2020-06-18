高通技術公司今天宣布了高通機器人RB5平台，這是高通專為機器人設計，最先進、最具整合性和全面性的方案。在廣受機器人與無人機產品採用的RB3平台的成功基礎上，高通機器人RB5平台提供豐富的軟硬體與開發工具。

高通機器人RB5平台首開先河，結合高通在5G和AI領域的深厚的專業能力，讓開發人員與製造商得以創造新一代高運算、低功耗的機器人與無人機，應用於消費、企業、國防、工業與專業服務領域。

完整的高通機器人RB5開發套件則有助確保開發人員享有他們需要的客製化空間與彈性，將願景具體商用化。至今，高通技術公司已經與肯定高通機器人RB5平台的眾多頂尖公司合作，其中包括20多家正在評估平台的早期採用者（請參閱下方的夥伴發言）。

此外，有30多個生態系參與者正在開發必要的軟硬體供各類機器人應用使用，這些公司包括：96Boards、Acontis、凌華科技（ADLINK）、AirMap、AirServe、Airtonomy、AlwaysAI、Augmented Pixels、Autocore、Autoware Foundation、Canonical，DeepEdge.ai、DreamVu、Dronecode、Fractal.ai、GlobalEdge、Innominds Software、InOrbit、Intel RealSense、Lantronix、Linaro、光寶科技（LiteOn）、Kudon、ModalAI、Nod、Open Robotics、Panasonic、PathPartners、Pilot.AI、Shoreline IoT、SLAMCORE、TDK、創通聯達（Thundercomm）以及Tier IV。

RB5平台採用專為機器人客製化應用的高通QRB5165處理器，提供了強大的異構運算架構，結合先進的高通第5代人工智慧引擎，提供每秒15兆次運算（TOPS）的AI性能，適合執行複雜的AI與深度學習工作負載。

該處理器配備的全新高通Hexagon張量加速單元（Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator），為功能強大可支援七個鏡頭同步的影像訊號處理器（ISP）、專門處理增強影片分析（EVA）的電腦視覺引擎，可在有限電力之下提供驚人的機器學習（ML）邊緣推論。透過配套模組，高通機器人RB5平台支援4G和5G連網速度，有助在機器人技術和智慧系統領域普及5G。

透過高通機器人RB5平台和高通QRB5165處理器，高通可達成各種設計，包括通用系統級模組（system-on-module）解決方案和彈性的板上晶片設計。解決方案提供多種選擇，包括商業用和工業級溫度範圍，客戶亦可選擇延長產品生命週期至2029年。

高通技術公司業務拓展資深總監暨自動機器人、無人機和智慧電器負責人Dev Singh表示：「高通技術公司是全球領先的無線技術創新者，在AI、行動運算、連網能力領域基礎深厚。高通技術公司將其在行動領域的深厚專業能力應用在機器人產業，協助打造比從前更強大、更安全、更智慧的機器人。有了高通機器人RB5平台，高通技術公司將協助機器人領域多個細分市場加速成長，包括自動引導車（AGV）、自主移動機器人（AMR）、快遞機器人與無人機、庫存機器人、工業機器人和協作機器人。」

為打造下一代機器人解決方案和設計，高通技術公司與TDK展開策略合作，進一步增強高通機器人RB5平台的性能。TDK在高通機器人RB5平台中增加了其最先進的感測器技術，以增強機器人應用，成為提供頂級感測器解決方案和電機控制器硬體的重要合作夥伴。

高通機器人RB5開發套件內容完整，可客製化，並且易於使用。平台支援Linux、Ubuntu和機器人作業系統（ROS）2.0，在軟體功能方面提供開發者彈性，同時預先整合了各類攝影鏡頭、感測器、5G連網所需的驅動程式。平台也支援OpenCL、OpenGL、OpenCV。

此外，高通機器人RB5開發套件也支援Intel RealSense D435i景深攝影機與Panasonic飛時測距鏡頭，提供先進的深度量測功能並支援TDK感測器。高通機器人RB5開發套件善用96Boards消費者版本規格，有利靈活變通，進行創新概念的驗證、快速製作原型。

(工商 )