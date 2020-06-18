衛生局長曾梓展強調，經討論後，依其陳述不實的情況，決定對台灣籍妻子1人開罰15萬元。（陳世宗攝）

孟加拉夫婦台商返台確診罹患新冠肺炎，聲稱搭機返國有穿防護衣、戴口罩；卻被爆入境時根本未穿防護衣，引發各界爭議！台中市衛生局根據疫調陳述不實情節，決議開罰15萬罰鍰；市長盧秀燕強調，這對夫婦最大的問題不是有沒有穿防護衣，而是疫調過程、未誠實以告，造成其他人感染風險依法開罰。

台中一對夫婦台商孟加拉返國確診，市長盧秀燕18日在市政總質詢時，面對國民黨市議員李麗華詢問時表示，兩人一下飛機就被帶往檢疫所，完全未進入台中市，未來要康復才能出院，請市民不必擔心成中市防疫破口。

盧秀燕表示，根據傳染病防治法規定，當事人對於疫調必需要「吐實」，儘管中央目前未規定搭乘飛機須穿防護衣；但該對夫婦「未穿防護衣，卻無誠實以告」，這樣的行為造成防疫風險，市府絕對不允許。

衛生局長曾梓展說，疫調需時間釐清，經衛生局與中央疫情指揮中心溝通討論過後，針對此個案確認有疫調陳述不實的狀況發生；將依傳染病法治法第43條裁罰6至30萬元罰鍰。，並呼籲民眾接受疫調時應誠實以告避免影響防疫安全。

曾梓展強調，經討論後，因疫調回應全交由台籍的妻子1人說明，依其陳述不實的情況，決定對台灣籍妻子1人開罰15萬元；並呼籲民眾接受疫調時應誠實以告避免影響防疫安全。

(中時 )