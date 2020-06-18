高雄市長補選，民進黨已經徵召副閣揆陳其邁，正式參加補選。對國民黨而言，儘管有不參加此次補選的聲音，但多位青壯派已表態請纓出戰，謝龍介也透露，國民黨應派人參選的策略。

高雄市長補選成為政壇近期熱門議題，民進黨已經徵召副閣揆陳其邁，正式參加補選，而國民黨方面，因黨內多位青壯派已表態請纓出戰，黨內仍在評估人選。

至於國民黨該不該派人補選，資深媒體人黃暐瀚認為，「國民黨的戰場，不在高雄」。黃暐瀚分析，如果國民黨不推人，藍營及其支持者「集體忽視這場補選」，那麼在激不起火花的情況下，陳其邁的票數，才有可能更低，難道是藍綠白大戰，選戰酣熱，陳其邁的得票，反而會更低嗎？

黃暐瀚強調，這是基本戰術，不用高深學問，就能明白。國民黨立委可以做的事情，可以問的議題，實在太多。立院不用力，高雄死不放，他看了也只有搖頭。

而儘管如此，國民黨台南市議員謝龍介吐內幕，指出為何國民黨必須派人參與高雄市長補選一役。

謝龍介在臉書透露，此次高市長補選，國民黨可做為「以戰養戰」的策略，但應該培養下一次立委選舉的人才。他說，國民黨在高雄一席區域立委都沒有，因此應該從高雄立委選區基本盤接近的地區，栽培人才，這場高雄市長補選仗打完，就可選下一任的立委。

(中時電子報)