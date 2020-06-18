延宕近半年的高階警職調整案，警政署終於在18日公布，包括鍾國文陞任警專校長等，共有42名高階警官異動。署長陳家欽強調，人事調動是依警界傳統陞遷制度及倫理辦理，但對工作表現優秀者亦會予以拔擢，藉以激勵士氣。除警專校長、保一總隊長於本周六辦理交接到任外，其餘人員統一於下周一交接到任。

今年1月中旬，包括警專校長衛悌琨、保一總隊長陳福榮、警政署督察室主任楊崇德等3線3星高階警官屆齡退休，原本應該進行的人事調整案，卻因適逢總統大選、農曆新年而暫緩，不料，後又爆發新冠肺炎疫情，警方全力投入防疫工作，加上高雄市長罷免投票、大甲媽祖遶境等因素，令作業一延再延。

此波調整中，由職務歷練完整的鍾國文陞任警專校長，林順家調任警政署主任秘書，甲級縣市局長方仰寧、詹永茂陞任警政委員；在防疫期間負責支援機場第一線檢疫工作、維護強制檢疫所安全的王慶齡，真除保一總隊長一職，以肯定其辛勞工作表現。

陳家欽表示，傳統倫理與制度是警界的根本，需要維護保持，但也不能齊頭式平等，所以對工作表現優秀者要予以拔擢獎勵，像是偵破南部大毒梟林孝道的原台東縣警局長邱文亮，這次陞任台中市警局督察長，讓他能回家鄉服務，成為名單一大亮點。

其餘調整包括彰化縣警局長許錫榮、基隆市警局長林炎田、屏東縣警局長李文章、警政署公關室主任周煥興、刑事局副局長李西河等人，並連帶牽動六都共有25名分局長、大隊長跟著平調微調。

因下月中旬，還有六都4名副局長、保四總隊長、警政署組長等高階警官退休，將會再有一波調整，針對碰到8月高雄市長補選，人事可能凍結，警政署表示，會再謹慎作業穩定銜接。

(中時 )