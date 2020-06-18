陳嘉樺（Ella）18日歡慶39歲生日，開心在臉書、IG曬出一家三口合照，表示：「謝謝大家的生日祝福和禮物。希望大家也平安健康。」並笑說3歲的兒子「勁寶」很會把所有人的日子，都變成他的生日，還形容自己是眼睛很腫的壽星。她今年收到最特別的禮物是老公賴斯翔送上的「老花眼鏡」。

被問及Ella快進入老花眼的階段？賴斯翔賣關子說：「下次問她。」而Ella分享勁寶唱生日快樂歌、獻吻及獻花，勁寶貼心說：「生日快樂，媽媽。」Ella則回：「你要不要親媽媽一下。」勁寶連續送3吻，互動逗趣，Ella許下生日願望是希望大家平安健康，「今年大家都比較辛苦，大家一起加油。」

賴斯翔也甜蜜對Ella說：「生日快樂，親愛的！勁寶就是我們家的快樂寶貝。」還笑虧勁寶要唱生日歌時，突然唱〈來個蹦蹦〉，讓他們一下接不上。

賴斯翔透露其實勁寶還小，根本不知道是媽媽生日，賴斯翔特地先準備了花和蛋糕，早上跟勁寶說，來為媽媽慶祝，賴提到很愛吃草莓的勁寶，一看到蛋糕上的草莓就一直說要吃蛋糕，加上勁寶最近被鼓勵，若成功在馬桶上便便就可得一張乖寶寶貼紙，昨勁寶剛好集滿貼紙，可拆一份他之前的生日禮物，「勁寶很興奮的在吃蛋糕、拆禮物，玩起來，比較像是自己生日。」

(中時 )