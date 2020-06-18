副行政院長陳其邁今天（18日）告別在行政院半年多的任期，傍晚隨即南下高雄準備衝刺補選，啟程前他接受本刊專訪時透露，從2018年選舉後一切都發生的突然，從檢討當時敗選的原因並一一改善，緊接著是今年總統大選，而選後過年還沒結束就迎來新冠肺炎疫情，他坦言「初二就已經在台北了」，疫情爆發至今的每一天都戰戰兢兢的面對，其中爆發鑽石公主號郵輪遊北台灣事件時，透過科技了解遊客足跡，進而掌握62萬名接觸者，成功追蹤並隔離病毒。

擔任行政院副院長這段期間，陳其邁認為「防疫」是他最重要的工作，「沒想到選完後還沒有休息，新冠肺炎就跟著來了」，從去年底就實行登機檢疫，當時對疾病毫無頭緒，當成SARS的層級因應，也因此後續內閣團隊得以「超前部署」，而過年台商返台是一大挑戰，從推行健保資料庫到電子圍籬，每個決定都是倉促而謹慎，「從大年初二到初四，每天都在台北開會。」

陳其邁透露，爆發鑽石公主號郵輪遊北台灣時，如何知道遊客在北台灣的移動軌跡，是透過手機掌握電子足跡，進而掌握接觸者高達62萬人後發布簡訊警告，並持續追蹤接觸者是否有發病症狀，經過一次又一次的危機處理，帶領國人成功抗疫。

「2018年輸了，從老車、農民等問題，總共有20多個輸的地方」，陳其邁細數上一屆市長選舉不足之處，中央著手推動農業保險、職災保險以及穩定農產品價格等，透過改善錯誤降低了許多民怨，他表示：「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，爬不起來，用爬的也要爬到終點。」正式向高雄市民宣告「市長回來了。」

陳其邁在行政院的最後一天，不少人搶著跟他合照。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)