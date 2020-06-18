同學們累了就在一旁休息，儲備體力，繼續完成「畢業路跑」。（張睿廷攝）

新北市汐止白雲國小為了讓孩童養成堅強的毅力，特別舉辦「尋根路跑」，89名畢業生與校長一起從山下跑至山上的白雲國小舊校區、鹿窟事件紀念碑，再回至學校，全長4公里。校長洪國維表示，活動不只希望訓練都市孩子的毅力，還能藉機帶學童了解白雲國小的歷史。

白雲國小創立於1946年，歷史悠久，原址位於汐止白雲里山區，但後來居民逐漸往平地發展，人口流失，校方於1984年將本部遷至山下，原址改為分校，以人本教育基金會辦理實驗教育森林小學。

此次白雲國小辦理的畢業路跑便規畫讓孩子走山路，從汐碇路石頭公廟起跑，沿線經過白雲國小舊校區時，裡面的學生還特地出來與畢業生擊掌打氣，2校學生也藉此機會互相交流，分享城鄉不同的教育特色。

畢業生簡辰宇說，活動之前，他們天天都在練習跑操場，每日至少得跑20圈，訓練體能，一開始的才幾圈就沒力，但經過多日訓練，幾乎所有人都能跑完全程，不只體力變好，也在過程中學習到只要努力就會有收穫。

洪國維指出，在盛夏之中跑完4公里山路對孩子其實是很大的挑戰，不館是體力的消耗還是心智的挑戰，很高興小朋友都不畏艱辛，克服重重挑戰，完成這次的畢業路跑。

洪國維表示，相當感謝所有協助此次活動的教師與家長，希望畢業生能夠察覺自己的潛能，在未來的人生勇敢面對挑戰，克服難關。

(中時 )