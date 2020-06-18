台灣維持多日的「嘉玲」在15日破功，一對孟加拉夫妻返台後確診新冠肺炎，為案444與445，原先指揮中心稱該夫妻入境時有主動告知曾在孟加拉就診，搭機也戴口罩並穿著防護衣，但一經調查後，發現兩人滿口謊言，不僅未誠實申報，也沒穿著防護衣，如今遭台中市衛生局罰鍰15萬，夫妻也隨即遭起底，曝光驚人背景，丈夫更有「孟加拉郭台銘」稱號。

根據《壹電視》報導，案444的丈夫為孟加拉人，妻子則是台中人，丈夫在26年前來台學習電扇馬達技術，回國後發揚光大，電扇工廠事業如日中天，成為大富豪，出入都以千萬名車代步，在當地可說無人不知、無人不曉，甚至號稱「孟加拉郭董」，更有台商爆料當天登機時，夫婦倆好似大人物般姍姍來遲，讓全機等他們2人。

原先指揮中心認為兩人主動告知，不予開罰，但調查之下，發現2人說詞反覆，調閱監視器更是發現夫妻全程未穿防護衣，台中市長盧秀燕今天(18日)也痛批，這對夫婦最大的問題不是有沒有穿防護衣，而是疫調過程未誠實以告，成為防疫破口，因此開罰15萬。

(中時電子報)