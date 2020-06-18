大陸商務部大數據監測顯示，第1季電商直播超過400萬場。據中國互聯網路信息中心數據顯示，截至2020年第1季，大陸網路直播使用者規模達5.6億，占網民整體62％。另據央視財經報導，今年2月以來，A股網紅直播指數漲幅超過20％，遠超上證指數的上漲幅度。有業內人士指出，今年預期直播帶貨行業規模大概近兆元（人民幣，下同）。

而在稍早時，艾媒諮詢數據也顯示，預計大陸2020年線上直播的使用者規模將增至5.26億人，直播電商銷售規模將達9160億元。

具體有多火熱從電商平台來看，京東直播業務負責人張國偉指出，今年「618」大促期間京東直播的日均直播場次較去年「雙11」提升14倍，日均帶貨額較去年「雙11」提升21倍。其中18個品牌直播間破億，83個品牌直播間破千萬。

另據了解，京東「618」期間，格力電器董明珠、聯想劉軍等也首次加入到京東直播當中，其中聯想、京東雙總裁京東直播帶貨銷售額突破1億元。

(旺報 )