美國職業女網名將小威廉絲（Serena Williams）近日錄製一段影片給美國網球協會，透露對於本季賽程規劃，承諾會打今年的美國網球公開賽。

小威強力打法縱橫職業女網多年，生涯擁有23座四大賽冠軍金盃，38歲的她已經結婚生女，暫時也還沒有退休打算，願意在疫情之下挑戰美網，對於美國網協和球迷是一大鼓舞，她說：「我真的等不及要回到紐約問鼎2020年美國網球公開賽了！」

「我相信美國網協會確保每件事都非常完美，並讓大家在安全健康的情況下比賽，可以比賽真令人興奮，我們職業選手已經有將近6個月沒有比賽可打。」曾6度稱霸美網的小威這麼說，「我當然很想念球迷，懷念大家的加油聲，幫助我度過許多困難的比賽，觀眾的熱情真是瘋狂，我很期待回到球場。」

今年美網會內賽將在8月31日到9月13日進行，會是自從3月份新冠肺炎疫情爆發以來，第一場進行的網球四大滿貫賽；今年四大賽至今只有年初的澳洲網球公開賽，今天法國網球公開賽組織單位也宣布，今年延賽的法網會內賽，預計於9月27日到10月11日進行，比之前宣布的日程晚了一周，至於溫布頓草地錦標賽，已經確定自1945年二次世界大戰來首度取消。

(中時 )