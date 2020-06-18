新北市警察之友會永和辦事處辦理109年度慶祝警察節暨績優員警表揚大會。（永和警分局提供）

新北市警察之友會永和辦事處辦理109年度慶祝警察節暨績優員警表揚大會，在辦事處主任黃志彰與辦事處夥伴精心籌備下，活動現場氣氛熱鬧，讓與會的貴賓與受獎代表驚喜連連，

除了慶祝活動，也表揚這年來表現績優的員警，獎項涵括了偵破重大刑案、績優內勤人員、偵破肇事逃逸等共41人，警察之友會永和辦事處主任黃志彰，對於永和分局同仁的犧牲與付出，日夜辛勞維護轄區治安、主動打擊犯罪等優異表現大表讚賞，使地方人士也對永和分局的努力豎起拇指稱讚。

整個活動讓警友與員警同歡，也讓分局長謝宗宏一再感謝辦事處黃主任與夥伴們的支持與付出外，更表彰分局同仁於這一年來在治安及交通、為民服務優異的表現，也感謝警察局的大家長局長陳檡文於百忙中撥冗蒞臨。

局長陳檡文除感謝警友們對新北警政的支持，也期許未來，同仁應持續強化轄區治安、交通與為民服務工作，營造更優質的生活環境，才能讓民眾能夠安居樂業。

(中時 )