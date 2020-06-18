王晴 《小小》微寫真EP發行記者會， 嘉賓曾莞婷站台。（粘耿豪攝）

王晴曾演出過《世間情》、《甘味人生》等8點檔，外型亮眼，被網友封為「本土劇林志玲」，18舉辦發片記者會，邀來曾莞婷及鋼琴家王俊傑站台，王晴、曾莞婷私下是好姐妹，在台上女女吻，大展好友誼。王晴都叫曾莞婷「大哥」，透露曾莞婷私下很照顧她，「我花她很多錢」，因她生日時，曾莞婷邀好友一起唱歌慶祝，全由曾買單。

他們常去曾莞婷家聚會，她有次不小心打破要價6000元的杯子，之後都自帶杯子，竟又再打破朋友的杯子，相當抱歉，曾莞婷不介意，霸氣說「妳現在小我養妳，以後妳養我。」曾莞婷說很欣賞直率個性的王晴，知道王晴愛演戲、熱愛歌唱，因此很早就空出行程，昨特地親自到現場站台力挺。

而王晴單身3年，渴望遇到對的人結婚，不過她曾開出男友條件「至少要月薪10萬起」，被網友砲轟，她昨澄清當時是用開玩笑方式說的，「意思是因為要在台北養家、養小孩等，我也會出來工作賺錢，我需要在螢光幕前增加我的自信。」她澄清從沒拿過男生的一毛錢，若對方拿錢給她，她甚至會認為別人在羞辱她，只希望另一半可以一同成長努力，彼此陪伴過日。

王晴（左）舉辦發片記者會，曾莞婷到場力挺。（粘耿豪攝）

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