新北市中和警分局安平派出所警員蔡淑雯、柯昶任接獲民眾報案表示其孩童於新北市中和區宜安路一帶之郵局附近走失，蔡、柯2員到達現場後，一名母親表示當時正在郵局辦事，轉眼間小孩就不見了，蔡等2員了解詳情後，立即展開協尋，最後於熱炒店前的椅子發現蘇童，結束一場驚魂。

警方獲報在宜安路一帶有名孩童走失，蔡、柯2員立即前往現場，見一名母親心急如焚不斷地徘徊尋找，遂上前詢問，經了解得知，為蘇母於郵局辦事，轉眼間竟發現孩童不見，蘇母不知所措，便急求警方協助。

員警立即向蘇母索取孩童相片，展開地毯式搜索，拿著照片供路過民眾閱覽協尋，所幸於200公尺外的熱炒店前的椅子上發現孩童，立即將蘇童帶返所交由其母親接回，母親見到孩童平安無事，頻頻向員警道謝，神情激動地說：「幸好有警方協助，否則真不知如何是好。」

中和警分局表示，家長帶年幼孩童出門時應隨時注意孩童動向，不可輕易讓孩童離開視線，平時應多叮嚀孩子走失時能求助之管道，以免發生危險。

(中時 )