82歲的吳秋艷傳授縣長翁章梁包粽子的「撇步」。（張亦惠攝）

立委陳明文用心學習如何包粽子。（張亦惠攝）

端午節將至，中埔鄉和興社區發展協會18日舉行包「愛心粽」活動，上百名志工聚集在社區活動中心包粽，場面壯觀，社區理事長劉守仁表示，在端午節前夕分送粽子給社區中65歲以上老人及中低收入家庭等，將送出上萬顆粽子。

今天中午縣長翁章梁、立委陳明文、議員羅士洋、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲到現場關心，翁章梁也在現場展現「綁粽」好身手，上百位志工各司其職，從炒料、包粽子、煮粽子皆有專人負責，今年82歲的吳秋艷說，自己每年都參加，很開心能包粽子給需要的人吃。

劉守仁表示，和興社區在端午時節邀請志工、民眾共同前來包粽子，並分送給社區內65歲以上的長輩及中低收入家庭已有多年傳統，去年送出9500顆，今年可望創下1萬顆粽子的新紀錄，感謝熱心參與社區活動的志工們，及縣政府、中埔鄉公所對和興社區的補助與照顧。

「端午節不僅是傳統節日，更具有社會意義。」翁章梁說，和興社區總動員一起來綁肉粽，現場猶如一個生產線，透過包肉粽培養感情，有效凝聚社區間情感，同時也透過分送肉粽、傳遞愛心，帶給長輩及弱勢族群，相當具有意義，令人感動。

(中時 )