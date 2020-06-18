38歲的英國凱特王妃（Kate Middleton）在鎂光燈前總是完美無瑕。她生了3胎，卻一直維持S號身材，除了飲食很講究，原來她還是個超級運動咖。

175公分的凱特，鏡頭前永遠纖細、優雅，英國媒體報導她一直維持英國尺寸的6號身材，相當於亞洲的S號。

2013年她生下喬治小王子後，曾一口氣減了13公斤，公開出席排球活動，跳起來殺球時還不經意露出超平坦小腹。2015年、2018年再生下夏綠蒂小公主和路易小王子，每次產後現身都精神飽滿，和常年運動習慣脫不了關係。

3個孩子的媽媽、皇室行程也滿檔，凱特如何多年如一日，保持完美體態？她的運動、飲食祕訣有這些：

1. 跑步+核心訓練，燃脂又增肌

雖然看起來很優雅文靜，凱特可是貨真價實的運動好手。她從大學時代就有晨跑習慣，根據《Vanity Fair》報導，凱特當時晨跑完都會去學校餐廳報到，也因此讓就讀同一所大學的威廉王子有機會邀她共進早餐。

嫁入皇室後，凱特依舊維持跑步習慣，消息人士透露凱特只要有空檔就會跑步，「有時候還帶著坐手推車的夏綠蒂（小公主），還有狗狗Lupo。」

跑步+核心訓練，燃脂又增肌。（圖片來源：pixabay）

凱特另一個祕密武器是棒式（Plank），棒式是鍛練核心肌群的重要動作，她的超平坦小腹或許就是由此而來。

2. 網球、游泳、瑜伽都愛，擁抱多項運動

親近凱特的人都知道她熱愛各式各樣運動，也多次在公開場合嶄露身手，像是2018年和威廉王子出訪瑞典，就小秀曲棍球技。求學時期不但是曲棍球隊隊長，也加入划船隊，她還喜歡網球、騎腳踏車、滑雪、游泳。

其中凱特對網球特別鍾情，不但從小勤練，2011年她和威廉王子的婚禮，在有限的賓客名單中，網球教練和瑜伽教練都受邀觀禮。凱特也是全英草地網球槌球俱樂部（AELTC） 贊助人，經常出席溫布頓網球公開賽，還曾邀請前世界球王費德勒（Roger Federer）親自指導喬治小王子網球技巧。

水上運動也不馬虎，她和妹妹琵琶（Pippa Middleton）一起練水中有氧運動，和威廉王子、哈利王子一起玩水上馬球。在這麼多高強度運動之外，還不忘以瑜伽來放鬆心情、降低焦慮。

3. 產後靠杜肯飲食（Dukan Diet）減重

英國媒體報導凱特每次產後都以杜肯飲食減重。杜肯飲食以高蛋白質、低碳水化合物為原則，強調不用挨餓就能快速減重。

主要分4個階段實施，但是規則多、限制嚴格，例如第一階段的7天，每天除了不限量優質蛋白質之外，只能吃1.5大匙的燕麥麩（oat bran）。

健康資訊網站《Healthline》只給杜肯飲食2.5分的評價（總分5分），主要認為這套極端飲食排除了許多對身體有益的食物，減重效果也恐怕不持久，想效法凱特的人最好先衡量自身狀況並諮詢醫師。

4. 愛吃辣、吃咖哩，喜歡自己下廚

凱特家族是美食愛好者，妹妹琵琶還出了一本食譜書，凱特本身也熱愛下廚。她的口味偏辣，也愛在家烹調咖哩，兩者都有助於新陳代謝。

根據《每日郵報（Daily Mai）》報導，凱特早上和下午都會飲用以抹茶、螺旋藻（spirulina）、羽衣甘藍（kale）、菠菜、藍莓打成的蔬果汁，還會以枸杞養身。

凱特最拿手的料理則據說是烤雞，高蛋白質又能和威廉王子、親友共享，維持身材也打造愉快用餐氣氛。

(中時電子報)