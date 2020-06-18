陸美科技戰愈發激烈，大陸半導體產業自主化的呼聲也開始被市場看見，從資本支出也能比較出，一家半導體企業對於研發的重視程度，然而，根據研究報告指出，半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）2019年營收118.2億歐元，來自大陸營收貢獻12%，若只算大陸企業，更只有7.8%。

ASML所獨家提供的EUV光刻設備，為晶圓代工大廠追求先進製程不可或缺的設備。在2019年第四季度財報揭露，該季完成8台EUV機台出貨，同時也接到9台EUV機台訂單，於2019 年總計從EUV機台訂單獲得62 億歐元，創下歷史新高紀錄。

若按照ASML銷售額來看，2019年來自大陸地區的營收為12%，主要來自三星、英特爾、SK海力士、台積電在陸廠區增添新設備為主，若僅剩大陸企業，則是僅占ASML總營收的7.8%。

台積電在去年底就宣布，2020年全年資本支出為110~120億美元，創下歷年來新高紀錄，但在今年1月的法說會上，台積電再度上調年度資本支出至150~160億美元，雖後有新冠肺炎疫情衝擊，但台積電仍堅持維持資本支出，展現對先進製程研發的決心。

對此，台積電在先進製程最大競爭對手三星，已經在 2020 年的 1 月 15 日向ASML以 33.8 億美元下單20台EUV光刻設備，這些設備將用於晶圓代工與下一代 DRAM 生產。

「中國製造2025」目標為大陸半導體自給率達70％，大陸半導體需求居全球之冠，但目前也僅有20%自給率，大陸晶圓代工龍頭中芯國際想取得ASML的EUV機台，也受到美國政府限制，至今仍無法順利出貨。中芯國際也將在科創板上市，日前籌資200億元人民幣，來建造14奈米12晶圓生產線，成為解決大陸半導體需求的希望之一。

大陸國家集成電路產業投資基金 (National Integrated Circuit Industry Investment Fund)砸大錢補助發展，但從採購半導體設備來看，大陸半導體產業與其他地區的競爭對手還有一大段落差。

(中時電子報)