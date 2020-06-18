奧地利最近宣布了一項計劃，打算將希特勒的祖宅改建成當地警察局，並將原本立在人行道的反納粹紀念石碑，也要移到維也納博物館，然而此舉引發「是否在掩埋歷史」的討論，猶太人普遍是不支持的。

路透社報導，發動第二次世界大戰的納粹德國獨裁者希特勒，其實並非德國人，他生於奧地利因河畔布勞瑙鎮(Braunau am Inn)，這是奧地利的黑歷史，他們也一直很低調，關於這座希特勒祖宅要如何處理，討論一直沒有停過。

儘管許多人都同意，不應該讓這座房子成為新納粹主義者的朝聖地，但是將其完全失去原樣，特別是拆除門口石碑，又使猶太人倖存者組織感到沮喪，他們認為奧地利在掩埋歷史，應該更勇敢的面對希特勒對世界造成的負面影響。

希特勒老家的外觀。(圖/路透社)

奧地利主要的大屠殺倖存者組織-毛特豪森委員會(Mauthausen Committee)主席威利·梅爾尼（Willi Mernyi）說：「奧地利政府顯然試圖讓世界忘記，歷史上最嚴重的屠殺者是在因河畔布勞瑙出生的，這種方法是錯誤的，必須承認當地發生了什麼。」

毛特豪森是指毛特豪森集中營(Mauthausen concentration camp)，那是奧地利最大的集中營，在此處被殺害的猶太人，估計在12萬~32萬人之間。

希特勒祖宅的碑文本來就有些爭議，紀念碑是在1989年設立，文字非常簡略，僅說「致敬和平 民主與自由 ， 永遠杜絕法西斯主義 ，曾經數百萬人死亡」，沒什麼文法，也沒有提及希特勒。

這是因為要是說了希特勒的生平，以及日後的世界大戰與影響，有可能反而激勵思想偏激的種族主義者、新納粹等勢力。

並且，奧地利也正在擺脫戰爭罪責，早在二戰結束後，奧地利把自己形塑為納粹的第一位受害者。

平心而論，奧地利當時也的確身不由己，但是1938年，希特勒率領德國吞併自己的祖國奧地利以後，奧地利的舊政府是積極配合希特勒的政策，包舌鎮壓異己與反猶太人行動，所以也是歷史幫兇。

(中時電子報)