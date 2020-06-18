南韓新一代「國民初戀」女演員金所泫，小時候就是知名童星，長大後直接升格電視劇女主角；近日有粉絲疑惑，為何金所泫IG追蹤名單內有不少台灣素人或高中生，釣出一些有被追蹤的網友揭超暖真相。

昨（17）日晚間有一名會關注南韓藝人的男大學生在《Dcard》發文，分享自己一個困擾很久的問題，他注意到金所泫追蹤名單有6千多人，是他看過主動關注人數最多的韓星；原PO點進去名單一看，以為是合作過的藝人或是廠商，沒想到裡面有台灣素人、高中生等，讓他超傻眼，不禁懷疑金所泫帳號是否被盜過。

當初金所泫剛創立IG時，常常有人留言「互追蹤」，她就傻傻地回追粉絲，大家還貼出當時被偶像追蹤的通知。(圖/ 摘自Dcard)

有不少粉絲紛紛跳出來解惑，原來當初金所泫剛創立IG時，常常有人留言「互追蹤」，她就傻傻地回追粉絲，大家還貼出當時被偶像追蹤的通知；也有一名網友透露，先前自己參加簽名會時，把IG帳號寫在給她的信裡面，本來沒抱太大希望，過不久居然看偶像追蹤，讓她感動很久。

(中時電子報)