資本市場作為現代金融體系的重要組成部分，6月18日由上海交通大學上海高級金融學院和上海證交所資本市場研究所聯合課題組聯合發佈《全球資本市場競爭力報告（2020）》，從全球排名來看，大陸資本市場競爭力明顯提升，已躍居全球第5位。

據第一財經引述該報告，2019年全球資本市場競爭力排名第1至第2名的美國、英國屬於資本市場強國第一梯隊。排名第3至第9名屬於第二梯隊，分別是日本、加拿大、大陸、澳洲、香港、南韓和法國，其中大陸從2018年的第8名大幅提升至第5位，從第二梯隊的下游躍至第二梯隊的頂端。

該報告也指出，從競爭力標的結果看，大陸資本市場有「量」的優勢，但也有「質」的弱點。市場規模類排名長期居前且保持穩定，如股票市值、股票交易額、債券餘額、GDP增長率、GDP總量等指標均排名靠前。

但反觀大陸在市場功能類排名波動較大，特別是IPO籌資、IPO公司數等受市場環境影響較大，排名波動較大，直接影響競爭力綜合排名。另外與市場活躍度相關的指標上，今年排名靠前如流動性指標。法治指數、營商便利指數等軟指標有所改善。

(旺報 )