新北市長侯友宜的哥哥、高醫院長侯明鋒卸任，被拱代表國民黨參加高雄市長補選，新北市政府發言人蔣志薇轉述侯友宜的話表示，二哥侯明峰醫師對政治完全沒有興趣，他熱愛高醫、熱愛醫療，這是他的人生志業，接下來侯醫師會持續守護南台灣和東部偏鄉民眾的健康。

據了解，國民黨市長補選人選須符合在地、年輕、深耕高雄及地方接受等條件，包括白派背景的不分區立委吳怡玎、現任市議員蔡金晏及黃柏霖等人，均被黨內點名披掛上陣。

(中時 )