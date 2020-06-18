侯明鋒被拱參選高雄 侯友宜：哥哥對政治沒興趣 20:372020/06/18 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，二哥對政治完全沒興趣。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜的哥哥、高醫院長侯明鋒卸任，被拱代表國民黨參加高雄市長補選，新北市政府發言人蔣志薇轉述侯友宜的話表示，二哥侯明峰醫師對政治完全沒有興趣，他熱愛高醫、熱愛醫療，這是他的人生志業，接下來侯醫師會持續守護南台灣和東部偏鄉民眾的健康。 據了解，國民黨市長補選人選須符合在地、年輕、深耕高雄及地方接受等條件，包括白派背景的不分區立委吳怡玎、現任市議員蔡金晏及黃柏霖等人，均被黨內點名披掛上陣。 (中時 ) #侯友宜 #侯明鋒 #國民黨 #高雄市長補選 #蔣志薇 #醫師 #高醫 #吳怡玎 #蔡金晏 #黃柏霖 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜下一步？許淑華驚爆「最新計畫」！ - 政治 罷韓後最新民調曝光 網友看完這兩黨後驚吐一句 - 政治 高雄人爆議長許崑源曾幫陳菊這件事 黃暐瀚吃驚 - 政治 支持曹桓榮高雄市長補選嗎？韓粉大喊11字！ - 政治 傳陳其邁找黃捷任發言人 綠營粉專崩潰：罷免她！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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