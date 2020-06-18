端午佳節前夕，台中市榮服處與榮眷莊玉菁，提供端節慰問金、營養品等愛心物資，給台中巿清寒榮民眷屬安心歡喜過端午，18日先至北區探視年長榮民眷，親贈慰問金及營養品、粽子等應景食品，提前歡度溫馨佳節。
台中市榮服處指出，榮眷莊玉菁一項熱心公益，長期捐助所服務弱勢家庭善心物資、認養遺孤及年節慰問清寒榮民眷活動物品。去年底得知早年來台之亡故榮民有13位骨灰放置湖北省松滋縣同鄉會會祠內，面臨解散無力處理，協助遷厝事宜及經費，使榮民靈骨得到妥善供奉，永享崇祀。
榮眷莊玉菁說，父親是榮民，生前受到輔導會及榮服處的關懷照顧，在自己稍有能力時，願盡一份綿薄之力回饋社會，也深盼拋磚引玉，使更多的榮民及眷屬獲得更好的照顧。
台中市榮服處長關永忠處說，結合慈善團體、企業及善心人士等，建構公益平台資源。莊玉菁主動發起端午節關懷榮眷活動，榮服處協助完成送愛活動，讓清寒榮民眷感受到社會滿滿的溫情，度過愉快溫馨的端午佳節。
(中時 )
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