今年上半年度國際油價受新冠肺炎疫情影響及石油輸出國家組織（OPEC）動作頻頻，造成行情波動劇烈。紐約輕原油期貨價格於4月份每桶結算在-37.63美元，之後價格反轉一路上漲至6月初波段高點40.44美元，原油行情波動劇烈雖然增加投資的風險，但對於專業交易者而言卻是十分難得的獲利機會。

台灣投資人對於原油市場有相當高度的投資興趣，今年3月原油ETF的市場投資人創下8萬人的新高，總規模亦達到620億台幣的規模，尤其在負油價過後，台灣投資人瘋狂湧入ETF市場逢低買進，造成原油ETF（00672L）於今年5月6日溢價幅度接近400％的奇觀。

現階段台灣市場投資原油的主要管道有三個：原油CFD、原油ETF及原油期貨等，而為符合台灣投資人的需求，提供最有效率的投資工具，群益期貨於6月份推出「群益奈米油」新商品，此為原油的差價契約（CFD），其特性在於商品規格小，最小單位為10桶，為原油期貨規格百分之一，不到台幣1,500元即可參與；交易成本低，買賣價差僅0.02～0.03％，不收手續費及管理費；買賣多空皆可操作、交易時間23小時，涵蓋歐美主要交易時間，且無須每月轉倉，可長期持有投資，尤其於4月20日負油價當天，原油CFD價格穩定維持於20美元附近，此商品可完全符合台灣人投資原油的需求。

群益期貨為讓更多投資人參與「奈米油」投資或避險的操作，即日起至7月31日加碼舉辦行銷活動，現在只要於群益期貨開立「槓桿保證金」專戶，累積交易「奈米油」商品滿5手，即加碼贈送特製金塊造型USB隨身碟乙份。

群益期貨也提醒，已具備群益槓桿交易專戶的投資人，可至官網或APP「群益GO+線上服務」進行CFD線上加簽同意書，通過後即至外匯王（MT5）交易平台進行奈米油（XTI／USD、XBR／USD）的交易。

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