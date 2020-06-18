中印兩國軍隊日前在加勒萬河谷發生激烈衝突

中印兩國軍隊日前在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生激烈衝突，造成至少20名印度士兵死亡與近50名大陸解放軍傷亡。而造成這起兩國之間數十年來最嚴重軍事衝突所使用的武器卻是拳頭、棍棒與石塊，其中僅有的一項進階武器則是嵌滿鐵釘的「狼牙棒」，這款低科技風格的鄉村械鬥利器，意外地成為2個核子大國交戰最先進武器，引發網路熱烈議論。

大陸外交部長王毅與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）相互指責對方違反協議，試圖跨越實控線挑釁與設置工事。雙方雖加緊言辭指責，但也同時表態稱，不希望緊張局勢加劇。這段河谷數十年來一直處於有主權爭議的狀態，近期則曾發生邊界駐軍互毆，且相互扣押人質，相關影片與照片也在大陸與印度網路上引發網民的民族情緒與謾罵。

由於雙方政府於1996年曾簽訂條約，因此兩國駐軍外出巡邏時未攜帶現代化致命武器，使得衝突發生時出現士兵使用拳腳、棍棒與石塊防身。直到日前的衝突發生數十人傷亡，才發現即便使用原始武器都能成為中印兩國45年來最嚴重的衝突傷亡事件。目前已知印方至少20死亡，包括一名高級軍官，另有4人重傷，以及多人失蹤，懷疑是被中方挾持；中方至今仍對傷亡諱莫如深，印方估計中方的傷亡約在40-50人左右。

據印媒指出，大部份印方死者並非力不如人被打死，而是在發生衝突的黑夜中失足跌落峽谷摔死，或是摔傷後無法就醫而凍死。此一說法有事實根據，但印度官方洩露此一狀況顯然也是不希望造成己方部隊在鬥毆中落於下風的印象，也不想宣揚民族主義以免國民情緒失控。雖然兩國官方至今未透露和武器相關的細節，但一種由印方提供、據稱在這次打鬥中使用的武器在印度引發熱烈討論。

據《英國廣播公司》(BBC)引述印度軍官表示，打鬥時中方人數遠超印方，印方有55名士兵，中方則約有300人。這位匿名軍官指出，「他們用包著帶鐵刺的金屬棒打我們孩子的頭，我們的孩子赤手空拳作戰。」此一說法雖無法證實，但與印度媒體對這場打鬥的相關報導內容吻合。

BBC指出，一名印度邊境駐軍的高級軍官提供了一張被繳獲的共軍武器照片，照片中是一種帶尖刺鐵釘的鐵棍。印度軍事專家阿賈伊．舒克拉（Ajai Shukla）在推特上發佈了這張照片時表示，解放軍用這種十分殘暴的武器攻擊印度軍人，應該受到譴責。

2個擁有核武器的大國發生衝突中使用狼牙棒有其淵源，因為不能攜帶軍火，所以只能用棍棒、石塊，而加工過的狼牙棒就算是先進武器了。

上次中印之間發生邊境軍事衝突是1975年，當時有時4名印度士兵在印度東北部的阿魯納恰爾邦偏遠山口被打死，印方稱死亡士兵是遭到「伏擊」，此後雙方未再發生軍事對抗。中印直到1996年簽訂雙邊協議，規定雙方「不得在實際控制線2公里內開火、進行爆炸操作，亦不得使用槍支或炸藥狩獵」。也因此雙方駐軍在實際控制線兩邊進行巡邏時，未攜帶協議中所禁止的武器與火藥，一旦發生肢體衝突 只能依靠腳拳、棍棒與石塊，打到眼紅時，帶著嵌滿鐵釘的「狼牙棒」既能保命，也是衝突時的優勢武器。

(中時電子報)