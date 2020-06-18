從年初總統大選，到6月的高雄韓國瑜罷免案，國民黨一路輸。資深媒體人黃暐瀚建議，國民黨2022年若還想選贏，不如砍掉重練，黨產別要了，兩岸的部分就交給執政黨去處理就好。

黃暐瀚在臉書貼文指出，從年初的總統大選，到6月的高雄罷免，台灣的選民已經很清楚告訴國民黨一個訊息：「該是砍掉重練的時候」。年輕人不投藍，年長者又逐漸逝去，國民黨不打掉重練，那只有繼續選、繼續輸的份，別無可能。

黃暐瀚指出，國民黨在野4年多了，還常常以為自己還是執政黨。前一陣子武漢台商要弄包機回台，國民黨組七人小組費心研議，還有中央委員出面協調名單。結果扛到後來竟變成「舔共賣台」。黃暐瀚建議，國民黨2022年若還想選贏，不如砍掉重練，黨產都別要了，兩岸也別扛了，都交給執政黨去處理就好。但若不想砍掉，還要堅持繼續練，那就當一個「沒有執政打算」的在野黨，繼續撐著，也不是不行。

網友回應說：「早該讓它倒才能重生，不然一堆老觀念的八股。」、「還真的希望看到這百年老黨改投換面的一天！」、「如同一個企劃案，改來改去，不如重擬吧，包袱太大也可考慮更名，浴火重生。」

(中時電子報)