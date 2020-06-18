夏天的風暖暖吹過，疫情逐漸趨緩，這時候最適合到處去啦。海邊趣、賞花趣、玩水趣、露營趣…帶上歡巨，萌小孩跟毛小孩，來一場說走就走的野餐趣！

今年旺旺電商聯手浪味仙，在全臺首創巨型零食包-「歡巨大禮包」及獨家浪味仙帆布袋後，今年夏天再創新加碼推出: 歡巨2.0，內附『全球限量 超萌浪味仙野餐墊』，36款可愛小仙子及經典零食，有吃有喝，伴您度過野餐時光！

半身高巨型零食包-「歡巨大禮包」攜浪味仙野餐墊升級推出。

帶著歡巨趣野餐

野餐不必再大包小包的帶一堆，帶上歡巨，一包解決！打開歡巨，有吃有喝！攤開超萌浪味仙野餐墊，倒出滿滿經典零食，不論是三五好友相聚、親子出遊，還是假日宅家，輕鬆度過相聚時光，悠閒享受午後陽光。

拆開歡巨大禮包倒出零食野餐好簡單

浪味仙野餐墊 超好看 超好用

1. 一體成型好收納，貼心提手方便帶

2. 雙層防潑水，防水防潮

3. 質感牛津布，耐用有品味

4. 36款小仙子，款款不同萌翻天

5. 經典格紋設計，草地上你最亮眼

36款小仙子，草地上超亮眼。

浪味仙全新升級內容物

浪味仙全新內容物

「歡巨大禮包」內含全新升級浪味仙蔬彩薯，特殊管狀設計，口感再升級，更加酥脆入味，三種口味一次滿足-墨西哥辣味、玉米濃湯、青醬雞肉口味，採用天然植物粉製作，健康好吃無負擔。

還有經典旺旺仙貝、雪餅、厚燒海苔等，另外貼心搭配小孩子們的最愛吸C凍葡萄及草莓口味，讓你一包就能好好享受相聚時光。

「歡巨大禮包」販售相關資訊

旺旺歡巨大禮包(內含10種零食+浪味仙野餐墊)

PChome24、MOMO、蝦皮商城、Yahoo超級商城 皆有販售

(中時電子報)