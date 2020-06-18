一名美國加州黑人男子羅伯特（Robert Fuller），6月10日被發現吊死在加州棕櫚谷的市政廳辦公室附近，當時警方研判該案件屬輕生，敏感時刻加上結論，引起民眾怒火，要求警方公開真相，因為他們認為是仇恨犯罪，而近日又傳出羅伯特的兄弟，在與警方槍戰中身亡。

羅伯特吊死案件，繼佛洛伊德（George Floyd）之死後，引起全美重視，「為羅伯特富勒伸張正義」的標籤在網路上流傳，想不到日前在加州羅莎蒙德（Rosamond），發生了一起槍擊案，造成一死一重傷，根據外媒報導，其中一名死亡的男子，是羅伯特的兄弟泰倫伯恩（Terron Jammal Boone）。

On FB Rosamond Community Watchdog detailing death of suspect at hands on LA Crime Unit. 24 shots ring out on this video. #Rosamond #95360 #LawEnforcement pic.twitter.com/4JARuLM1sd — William Gregory (@Wiliam_Gregory) June 18, 2020

當時警方在搜尋一名綁架、攻擊妻子的嫌疑犯，警方在羅莎蒙德發現一台可疑吉普車，當時車上還有一名女子及7歲孩童，警方正要攔查時，泰倫伯恩打開車門朝警方開槍，結果遭警方射擊身亡，泰倫伯恩與警方槍戰的過程，也被附近居民錄下並PO 上網。

目前還不確定泰倫伯恩的死，與羅伯特是否有關，但泰倫伯恩身亡之前，正面臨使用致命武器、非法拘禁、家庭暴力及犯罪威脅等罪名指控。

(中時電子報)