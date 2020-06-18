由倪安東、夏宇童、高慧君等人主演音樂劇《倒垃圾》，18日舉行彩排探班。倪安東2年多前婚外情愛上管罄，如今和前妻離婚後取得女兒監護權，被問到感情狀況，倪安東透露和管罄「現在挺好」，兩人現在合開工作室也互為經紀人，不過生活會以小孩為重心，「現階段只想要認真工作好好生活、好好顧小孩」。

夏宇童在劇中演出感情失意，在現實中她糊塗到家，不僅排練沒帶錢包出門，還曾記錯總彩排日期，跑到劇場發現空無一人，被大家笑「入戲太深」。實際演出夏宇童也被安排要走入觀眾席互動，她笑說最擔心和認識的人四目相交。而媽媽、演藝圈姐妹也會來觀賞，被問到「好朋友」孫協志是否會來？她笑說「重要的人都會來」。

高慧君為戲減7公斤，演員笑稱來《倒垃圾》根本演員減重班。（全民大劇團提供）

為了撐著連3週演出，全體演員排練至今，總共瘦掉15公斤，高慧君先前因戲增胖8公斤，參演舞台劇狂瘦6、7公斤，榮登全劇組瘦身冠軍。

疫情期間各行業受衝擊，藝文產業更是慘淡，政府提供的紓困補助，全民大劇團團長謝念祖形容「像本來淹在水裏，在浮沉之中又能爭取吸一口氣。」盼大家能多多支持藝文產業。《倒垃圾》19日起3周於台北水源劇場演出，購票請洽兩廳院售票。

(中時 )