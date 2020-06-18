吳宗憲二女兒Vivian吳則含答應朱立倫外甥Wilson求婚，吳宗憲18日表示「樂觀其成」，消息傳出後，外界好奇究竟誰可以成為綜藝天王的乘龍快婿，Wilson長相白淨，中文名字是蔣豐蔚，他的資歷不凡，不僅是威督國際創辦人，更是中華i創客國際交流協會理事長，他的哥哥蔣豐懋則擔任過盧秀燕競選總部發言人。

吳宗憲受訪時讚Wilson：「男生是很不錯的孩子，他是讀書人，雖然不希望女兒這麼早嫁，但緣分就是緣分，擋都擋不住，後續還有很長時間，就看他們自己的發展囉。」似乎相當滿意未來女婿，隨著Wilson的長相曝光，網友也讚他是高顏值，與Vivian非常相配。

Vivian學經歷優秀，她從西雅圖華盛頓藝術大學畢業後，先在老爸創立的容易文創擔任副總，隨後因個性獨立，僅3個月就離職自己外出打天下，到貿易公司擔任採購工作，最後在老爸期盼下，又回容易文創當總經理。而Wilson不惶多讓，他從金融新貴到轉型成創業職人，具有捨棄百萬年薪的逐夢勇氣，致力提供青年創業家互助與跨產業交流的平台。

(中時 )