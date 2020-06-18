夏至過後，天氣逐漸變熱，最想要隨時隨地來根冰涼雪糕！「旺旺」特別推出創新雪糕「凍痴」，常溫運輸，隨凍隨吃。首推香芋口味，冷凍8小時，香芋雪糕讓你一根接一根，停不下來。綿密的口感、香甜的滋味、濃郁的奶香，還有芋頭獨有的香氣，簡單四口訣”凍、撕、推、吃”，一邊推一邊吃，簡單方便不髒手，超好吃超美味。

經典傳統滋味-香芋口味

創新雪糕-凍痴

旺旺與世界第一大飲料包材公司利樂合作推出獨家專利包裝，利用高溫殺菌後的含乳飲料以利樂包裝方式達到無菌保存的效果，可常溫保存，冷凍前是牛奶，冷凍後是雪糕。

不用需要擔心購買回家後冰棒融化變形不好吃，想吃再凍，隨凍隨吃超方便。

雪糕新型態-「凍痴」

專屬凍痴舞

簡單的舞步搭配洗腦旋律，讓你一試就上手，一邊吃一邊跳有趣又好玩，今年夏天帶著小孩、朋友跟著一起凍痴大吃！凍痴大吃！。

凍痴影片歡迎追縱TikTok旺旺官方帳號：@wantwant_tw

除了直接凍著吃，你還可以這樣吃

凍痴還是液體的時候，倒入碗中，加上水果、堅果等喜歡的食材，攪拌後放入冰箱冷凍，凍好後取出就是一碗好吃又方便的冰淇淋甜點，香甜綿密，夏天的午後來一碗古早味芋頭冰讓你冰涼入心。

「凍痴」販售相關資訊

凍痴含乳飲料(香芋風味)85ml*4支

PChome24、MOMO、蝦皮商城、Yahoo超級商城 皆有販售

(中時電子報)