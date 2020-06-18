南韓音樂綜藝節目《Road to Kingdom》找來7組男團體表演競爭，最終優勝的一或兩組團體獲得《Kingdom》參賽資格；今（18）日晚間播出總決賽，未被淘汰的5組團體在直播中依序展現新歌舞台，經全民投票後，優勝是新生代男團「THE BOYZ」。

《Road to Kingdom》從4月開播，由知名女模特兒李多熙和張聖圭主持，一共有7組男團加入競演，包括PENTAGON、ONF、GOLDEN CHILD、THE BOYZ、ONEUS、VERIVERY、TOO；透過2次淘汰後，剩下PENTAGON、ONF、THE BOYZ、ONEUS、VERIVERY等5組團體，在18日晚間最終舞台，表演他們各自的新歌。

經過新歌音源成績、觀看次數和最終舞台觀眾投票，拿到前進《Kingdom》資格的是THE BOYZ，他們在前三次舞台表演都拿下第一名，拿下最終優勝不負眾望；除此之外，由5組團體主唱呈現的特別舞台，讓現場一些偶像不捨地掉下男兒淚。

(中時電子報)