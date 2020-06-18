中職統一獅今（18）日在台南球場迎戰樂天桃猿，獅隊展現高效率的全壘打火力串連，統一獅用4支全壘打轟下9分，蘇智傑個人包辦2轟、5打點，個人近2戰連續6打席上壘，終場統一獅10比5打敗桃猿、中止2連敗，而桃猿再度跌落戰績領先的王座。

獅隊先發投手施子謙114球投完5局被打7安打失3分，送出8K，其中2分是猿隊陳晨威、陽耀勳在5局上連續轟出的陽春炮，施子謙跨季連續10場被全壘打。猿隊先發投手翁瑋均投4局被打8安打、失9分，洪聖欽投1局無失分。

桃猿與獅隊用全壘打互轟，獅隊林安可在1局下揮出3分炮，取得領先，3局下、5局下蘇智傑各轟1發全壘打，分別搶下2、3分，獅隊3支全壘打攻得8分，得分效率高於猿隊。

兩隊全壘打「互打」還沒完，6局上，猿隊陳晨威在獅投林威志手中揮出陽春全壘打，陳晨威生涯第1次單場兩支全壘打。7局上，猿隊林泓育安打再被隊友送到三壘，此時獅投鄭鈞仁暴投，林泓育跑回本壘得分，猿隊追成5比9。

獅隊「四爺」陳傑憲前4打數打了2安打的全壘打，8局下，終於從猿投蘇俊璋手中打出陽春炮，獅隊10比5拉大比數至終場，樂天桃猿戰22勝16敗，勝率0.579，落後中信兄弟的0.585，排名落居第2。

(中時 )