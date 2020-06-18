陸劇《原來你還在這裡》改編由吳亦凡、劉亦菲主演電影《致青春·原來你還在這裡》，有別於電影版，更加著重青少年青澀愛情的描繪，一開播便收視破億，4位主要演員胡先煦、李蘭迪、韓東君、楊子姍立刻登上熱搜，其中楊子姍、韓東君戲裡到處放閃，讓粉絲頻跪求「拜託再多閃十集吧。」

劇中最經典橋段，韓東君頂著狂風暴雨、背著扭傷腳踝的楊子姍去挑婚戒，微妙害羞、臉紅心跳演技、完全觸動觀眾的共鳴。默契十足的兩人，竟是首次搭檔演出，楊子姍讚韓東君是好搭檔、拍戲時也很認真，戲外也相當照顧大家，此外也提到韓和戲裡角色「程錚」特質相近，接連讓她更入戲。

戲中主角從高中演到大學、出社會，對未來很迷惘，楊子姍有感而發說，雖一直都清楚自己的目標，但也曾對未來感到焦慮，她也為大學新生及社會新鮮人打氣加油：「踏實做好眼前的每件事，不要害怕犯錯，不然你永遠沒法變得更優秀，只有腳踏實地才能更好地仰望星空，保持著自己的初心去努力去奮鬥，相信大家都可以做的很好！」

《原來你還在這裡》雖然屬於都市愛情劇，但劇情卻充滿跳脫傳統愛情套路的創意發想，最印象深刻一個橋段就是「少年組」與「成年組」在公車上的「交接儀式」，象徵著「我們長大了」、「未來就交給你了」，刻意安排的儀式感，讓觀眾不禁看得熱淚盈眶。《原來你還在這裡》6月19日起於中天娛樂台每週一至週五晚間7點播出。

韓東君飾演程錚。（中天娛樂台提供）

楊子姍飾演蘇韻錦。（中天娛樂台提供）

胡先煦飾演高中程錚。（中天娛樂台提供）

李蘭迪飾演高中蘇韻錦。（中天娛樂台提供）

(中時 )