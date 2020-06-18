今（18日）王浩宇再度於臉書表示，議員辦公室又收到恐嚇信，且信封內含2顆金屬物

在前高雄市長韓國瑜成功被罷免後，「大韓黑」桃園中壢市議員王浩宇，即成為韓粉的首要罷免目標。近日王更自爆收到裝有「2顆子彈」的恐嚇信，已交付檢警調查，沒想到，今（18日）再度於臉書表示，議員辦公室又收到恐嚇信，且信封內含2顆金屬物，所幸只是「電池」而已。

桃園中壢區市議員王浩宇「反韓」一直是不遺餘力，是韓粉所公認的韓黑之一，且王在許前議長發生不幸當下仍做出不當發言，遭各界撻伐，成為6日投票後韓粉報復性罷免的首要目標。

選後不少人情緒高漲，王浩宇表示服務處收到裝有2顆空殼子彈的恐嚇信，已交付警方來調查；不過18日晚王浩宇再度於臉書爆料疑似收到恐嚇信，表示早上助理來電，收到內含2顆金屬物的信封。

王浩宇指出，這次警方不敢掉以輕心，立刻請鑑識組成員趕過來，結果打開信封竟然是裝2顆「金頂電池」。王浩宇無奈地寫下「Errr...」、「真的是無聊透頂」、「可不可以適可而止」、「不要浪費寶貴的警力」。不過，他表示另外還有封「韓粉殺你全家」的恐嚇信。

至於為什麼會是寄「2顆電池」，有民眾表示「沒子彈所以拿電池代替的概念」、「以後欠資郵件應該要拒收」，不過也有網友回說，應該是「欠電」吧。

(中時電子報)