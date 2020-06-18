德國西部的北萊茵-西發利亞邦，由於再度爆發新冠肺炎疫情，今天宣布隔離7千人，且幼稚園和學校全部關閉。該邦是德國人口最多的行政區。

據信這一波病毒感染，是來自該邦雷達-維登布呂克（Rheda-Wiedenbruck）的托尼斯肉品加工廠。雷達-維登布呂克迄今累計有657個確診案例。

而在首都柏林南部的新克爾恩區（Neukolln）的區長希克爾也宣布，當局正在追蹤新一波新冠病毒感染的源頭。當地自疫情爆發以來，有約70個確診案例。

據當地媒體報導，警方派人駐守某個住宅區的7個路段，區域內約有370戶人家，居住環境多半窄小擁擠。這些民眾現在全部都要接受隔離。希克爾告訴《明鏡》周刊，感染的情況令人非常憂心。他說，許多隔離中的家庭是羅姆人（Roma，吉卜賽人），「他們每天的生活已入不敷出，對他們而言，當前情況猶如災難。」當局認為，感染的源頭即可能是宗教群聚，證明這場大流行病仍極具威脅。

(中時 )