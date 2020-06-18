今年1月6日全線通車的蘇花公路改善工程（簡稱蘇花改），因連假期間車流增多造成塞車，公路總局從6月20日起部分路段提升速限至70公里，最低速限50公里，其中最低速限50公里，將在7月1日起正式取締開罰，除壅塞時段外，用路人低於最低速限，將開罰1200元至2400元罰鍰。

宜蘭警方表示，蘇花改實施最低速限的路段包括蘇澳到東澳段，南澳到和平段，和中到和仁段，會在蘇花改設有最低速限的規定，主要是部分用路人行駛蘇花改時車速慢，加上蘇花改多為單線道，無法變換車道，龜速車將影響車流順暢。

警方指出，雖然從6月20日起開始有最低速限，但到7月1日前都是宣導期，7月1日起警方會先採移動式測速槍取締最低速限的用路人，但如車流壅塞時不會取締。

警方表示，取締龜速車是以「路隊長」為主，會取締首輛時速低於最低速限的用路人，後方因受到影響的而龜速的車輛不會開罰，此外，超速有10公里寬限值，最低速限取締沒有寬限值，籲請用路人在規定的速限範圍內盡量提速，以維持蘇花改順暢。

(中時 )