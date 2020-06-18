威力彩已經連槓36期，今（18）晚頭獎上看8.5億元，若有民眾能幸運一注獨得，將成為今年以來最高單注獎金。

威力彩第109049期開獎，第一區號碼為：12、25、20、27、06、37，第二區號碼為：05。

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(中時電子報)