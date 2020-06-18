8.5億獎金等財神上門！ 威力彩今晚頭獎號出爐 20:542020/06/18 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚威力彩開獎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已經連槓36期，今（18）晚頭獎上看8.5億元，若有民眾能幸運一注獨得，將成為今年以來最高單注獎金。 威力彩第109049期開獎，第一區號碼為：12、25、20、27、06、37，第二區號碼為：05。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #威力彩 #獎金 #號碼 #財神 #上門 也許您會感興趣 推薦閱讀 吸客上門 連鎖飯店強化清潔 04:102020/06/14 全球財經 夏季獎金疫蹶不振 04:102020/06/14 專題周報 慣竊出獄愛「男伴女裝」 娃娃機店偷財神公仔被捕 11:532020/06/14 社會 威力彩7.9億4星座財運最旺 這時間買助攻中獎 14:342020/06/15 生活 不分國內外畢業證書 應屆畢業青年就業獎金最高可領3萬元 16:302020/06/15 財經 威力彩連36槓 下期頭獎上看8.5億元 20:542020/06/15 財經 經濟解封二次疫情卻上門 美股開盤大跌700點 21:372020/06/15 財經 威力彩連36摃 6／18估頭獎累積獎金看8.5億 12:192020/06/17 財經 北港武德宮「財神平安粽」 嘉惠弱勢家庭 18:192020/06/17 寶島 北港武德宮 贈平安粽關懷弱勢 04:102020/06/18 地方新聞 財經熱門新聞 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 財經 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 哈佛教授：大陸突破美國科技封鎖 搶下台積電是選項？ - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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