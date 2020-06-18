【射鵰英雄傳之東成西就】【東邪西毒：終極版】 王家衛導演問候影片 ～ 6/19 尋找真心人

時隔27年，兩部分別由王家衛導演監製的《射鵰英雄傳之東成西就》與其執導的《東邪西毒：終極版》，即將在明日(6／19)同步上映。在全球仍為防疫努力的同時，王家衛導演特別拍攝影片隔空向台灣觀眾問好，希望大家一切平安、圓滿。而對於兩部由同班人馬主演、製作，卻風格迥異的電影，究竟應該先看哪一部，導演王家衛則說：「如果你在談戀愛，我推薦你看《東邪西毒》，這樣可以更加珍惜；如果你剛好失戀，應該去看《東成西就》一笑可以解千愁。」

囊括張國榮、林青霞、梁家輝、梁朝偉、劉嘉玲、張學友、張曼玉、王祖賢、鍾鎮濤、葉玉卿等十位超級巨星主演的兩部電影，當年因為拍攝時程的關係，趕不上預計要拍《東邪西毒》上下集的計畫，因此將下集更改為喜劇，由劉鎮偉執導，並讓這幾位巨星同時趕拍兩部片，對此，劉鎮偉導演先前受訪時也大爆料，因為一部片是極盡搞笑、而另一部則是極盡淒美，而演員又在兩部片角色大洗牌，讓他們都快要人格分裂了，他說：「同一天要連拍兩部片，拍《東邪西毒》大家都一臉苦相，而拍《東成西就》就是玩瘋了，非常開心，好像精神分裂一樣。」。尤其是當年既要扮演盲劍客又要變身搞笑香腸嘴的梁朝偉，更曾不知所措地說：「我有點不知道我自己是誰。」欲得知最新消息，請上CATCHPLAY臉書。

(中時 )