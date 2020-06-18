不少人一放假就會追劇，但外科醫師陳榮堅分享一個病例，有一名年輕櫃姐一連追劇3天，竟然讓她胸口塌掉，連醫師都警告，如果運氣不好，可能會中風猝死！

陳榮堅在節目《醫師好辣》中表示，有一名20歲的櫃姐，某次連放3天假，因此在家中追了3天的韓劇，但這過程中都一直坐著，甚至也很少睡覺，吃得少、水也喝得少，沒想到周一上班時站沒多久就覺得腳在痛，而且還有水腫的情況，之後下班就立刻跑去按摩。

陳榮堅繼續說，但到了半夜這名病患卻胸口不舒服、會喘，因此隔天趕緊去了醫院照胸腔X光，檢查後卻發現，病患右部的肺有一塊塌陷，接著又趕緊做了心電圖，最後發現竟是肺栓塞。

外科醫師陳榮堅分享案例。（摘自YT《醫師好辣》）

陳榮堅提到，這名櫃姐平常沒什麼運動，所以有下肢靜脈曲張的問題，有這個問題很容易造成血栓，連坐了3天追劇讓他的血栓越積越多，給人按摩後，又把血栓推到肺部，他警告，病患如果運氣不好，流到腦部的話就會中風、心臟的話就是心肌梗塞，會有在家中猝死的風險。

(中時電子報)