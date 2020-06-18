新冠肺炎疫情衝擊台灣製造業，經濟部為了鼓勵企業不要放無薪假，補助企業經費，推出在職充電振興補助免費課程，工具機業率先響應，第二季普遍申請紓困方案經費補助。

經濟部為協助受疫情影響企業，透過製造業紓困與振興輔導措施—製造業與相關技術服務業升級轉型人才培訓補助（在職充電），鼓勵在職員工在職充電，取代減班休息，補助產業公協會等培訓單位於10月底前，開辦智慧機械及數位轉型等400班免費課程，並提供8,000名員工培訓津貼。

台灣區工具機暨零組件公會指出，工業局核定補助近40個產業公協會與專業法人，邀請產學研各界專家，為產業量身打造多元化專業培訓課程，從入門款、進階班到深入生產現場之實務應用班，不僅能提升員工職能，同時為企業培訓未來產業升級所需的專業人才，蓄積人才能量。產業公協會協助企業不遺餘力，工具機暨零組件公會對於政府舉旗號召，當仁不讓，開辦工具機設計應用、主軸量測技術、智慧製造與智慧機械聯網軟體實作等課程，協助及服務受疫情衝擊之廠商。

身兼工具機公會常務理事的亞崴總經理康劍文表示，自工業4.0興起後，世界各國對於產業發動了新的變革，從製造業到「智」造業，產業的升級與轉型勢在必行。近期又因受到疫情影響，許多公司都放緩營運腳步，感謝政府在這次疫情期間，提供相當多元的紓困方案。這次「在職充電」預計公會所開辦的20門培訓課程，將培訓超過400人，並為這些上課的廠商省下千萬的培訓費用。

福裕事業曾榮獲國家精品獎，這次也報名工具機公會「組裝、精度調校及鏟花與鏟配應用」課程。福裕品保部張智晃經理表示，組裝的基礎技能看似簡單，但細節卻常容易被忽視，而這些小細節正是機台能維持精度，保持一致性與穩定度的關鍵，趁疫情時期上課充電，打好基礎，提升產品精密度，必能讓產品更具有競爭力。

(工商 )