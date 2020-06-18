彰化1名楊姓男子多次與國一少女發生性行為，2人還互傳親密對話「我去你家的時候很舒服」等，被對方家長發現後怒斥「連自己阿妹仔也做這種事」，不料他竟回嗆「要多少錢你說」、「你女兒又不是第1次」。由於楊男未否認和少女發生關係，且雙方為合意性交，檢方偵查後依涉犯對未滿14歲女子為性交行為罪將男方起訴。

起訴書指出，楊男自2014年12月起，多次與就讀國中一年級的少女發生性關係，女方還透過LINE傳訊楊男稱「我去你家的時候很舒服」；男方則回應「什麼時候去找你，不要跟媽媽說」等。上述內容後遭少女表哥發現，2人關係因而曝光，讓少女母親氣得致電楊男痛斥「連自己的阿妹仔也做這種事！」

面對少女家長質問，楊男坦承和對方發生性行為，並回說「對不起，我喝醉了，要多少錢你說」、「你女兒又不是第1次」等，後又透過胞弟拿20萬元欲和解，但遭到女方家人拒絕。

地檢署審理時，少女坦承和楊男發生關係；男方也承認當時知道少女未成年。檢方認為，楊男與少女3次性交，應分論併罰，考量他至今未與女方家屬和解，且未脅迫對方發生性行為等一切情狀，依涉犯對未滿14歲女子性交行為罪將其起訴。

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(中時電子報)