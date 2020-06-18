澳洲房市在近10年受到低利率以及陸資湧入影響，房價持續攀升，但在2018年下半年起，北京當局加緊在海外陸資投資活動，導致澳洲房市泡沫破滅，澳洲房價更在去年創下35年來最大降幅。如今，澳洲又與北京在新冠肺炎疫情源頭問題上鬧僵，甚至大打貿易戰，大陸買家對澳洲房屋詢價次數更創3年來最低，讓有10幾億美元(約近300億元新台幣)的澳洲房地產市場受到衝擊。

據《路透》報導，國際房地產網站Juwai IQI公布的數據顯示，大陸買家在5月的澳洲房屋詢價次數月減65%，等於是讓大陸買家的排名一下子落後給美國、加拿大。澳洲今年面對新冠肺炎疫情超前許多歐美國家，也讓澳洲經濟受到的衝擊降至最低，但澳洲在今年WHA上敦促國際追查新冠病毒源頭，被視為是針對北京當局，甚至發出命令暫停採購澳洲農產品，雙方關係也升級至貿易爭端。

也在同時，5月澳洲房屋詢問量急速下滑，大陸買家通常瞄準新建公寓，並推動澳洲建築活動和就業數據表現，光是上個財政年度，澳洲住宅、商業建築、房屋拍賣就獲得61億元澳幣的收入。

不過，Juwai IQI執行董事Georg Chmiel認為，只要陸澳關係沒有進一步惡化，不演變成系統性問題，最終該狀況會獲得解決。

(中時電子報)