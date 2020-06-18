陸委會公布香港人道援助關懷行動專案，蔡英文總統今晚表示，台灣援港專案，即刻啟動！從今年7月1日開始，台港服務交流辦公室就會正式成立，對於有個案安全疑慮等港人，會以專案盡速協助。我們也會繼續透過制度性的力量，給予香港人最實際的支持與協助。

蔡英文今晚在臉書表示，今天陸委會正式公布香港人道援助關懷行動專案，未來對於香港朋友的居留、安置、照顧，都會透過陸委會跨部會協調，整合民間力量公私協力來執行。

她說，從今年7月1日開始，台港服務交流辦公室就會正式成立，對於港人移居來台的各項諮詢，提供一條龍式服務。對於 有個案安全 疑慮，以及和 自由受緊急危害的港人，更會以專案來盡速協助。

從去年反送中運動以來，到最近港版國安法的強行推動，蔡英文表示，香港人對自由民主的堅持，台灣人感同身受。除了嚴厲譴責中國繼續侵害香港的民主及人權，我們也會繼續透過制度性的力量，給予香港人最實際的支持與協助，文末也標註「援港專案即刻啟動」。

(中時 )