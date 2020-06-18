「台灣人一點也不理解港人！」在香港出生的莊先生領有中華民國護照，在台港兩地都工作、生活過，他表示，台灣人早在1997年之前就把香港「切割」掉了，所以台灣人「看不懂」這次港版《國安法》表面上對香港人是嚴厲的，且年輕一代的香港人也一定會反對，但其實沒有多大影響，香港的《國安法》刑責比台灣的《國安五法》還罰得輕。

莊先生自稱是香港人，也是台灣人，他在台灣有房子、有健保、戶籍在高雄，目前人在香港工作。看待這次的港版《國安法》，他務實表示大陸要立甚麼法掛到香港的法律，香港人是一定會反對的，但其實香港人根本沒得選，因為港人在1980年代已經做了決定。

「台灣人包括總統，包括藍綠政論節目，根本一點不理解香港！」莊先生說，中華民國早就把香港放棄了，現在台灣人到香港是旅遊、是「出國」，早就忘了1980年代時香港還是中華民國的領土，蔣經國過世之前，港澳人士都是華僑，可以隨時來台，也擁有中華民國護照。到了李登輝時代台灣修了《港澳條例》，前幾周總統蔡英文更說要取消《港澳條例》，完全就是要切割香港，而蔡英文卻是當過陸委會主委的。

莊先生說，港版《國安法》表面上對香港是嚴厲的，香港人一定會反對，但其實沒有多大影響。香港現在的社會以1997年為分水嶺，年紀比較大的承認以前的選擇是錯的，「我們當時是希望英國人留下來，但是回不去了。」1990年代有錢的人走了，去美國或去台灣買房子，還可以選擇去英國居留，也可以去澳洲，沒有外國護照的全部走掉。反倒是有英國護照，或是像他有中華民國護照的人，現在反而有時會回香港。

莊先生說，1997年之後出生的「衝衝子」，因為沒前途而上街抗爭，老一輩的也不會把他們拉回來，反正也管不了，以後香港怎麼走，也是他們的決定。

莊先生看台灣人是「人在福中不知福」，不知道台灣牛肉麵40年來只漲了一倍價錢是多麼幸福的事；全世界沒幾個地方，糧食生產量可以養活自己，這是國民黨政府積極規劃出來的，50年前十大建設、竹科、核能打下基礎，反倒是最近這20年來台灣的行政院長做了甚麼？充其量是管家而已。他總結，台灣是一個有民主投票的社會，但不是民主社會，這幾年香港人慢慢也看懂了。

(旺報 )