數位化在後疫情時代益顯重要。外貿協會攜手Google、台經院昨公布年度「台灣企業跨境關鍵報告」，顯示我國中小企業外銷比例僅3.4％，但其中有7成已使用網路作為跨境行銷，換算約2.4％。其中大陸、東南亞與美國是其跨境搶進的前三大地區。不過未來一年有意發展跨境電商業者，最想前進首選地是東南亞。

「台灣企業跨境關鍵報告」是第二年針對台灣中小企業的跨境電商、數位貿易現況調查，今年為更加了解產業界需求，區分籌備期與發展期廠商各自提供建議。

根據調查，已投入跨境電商的發展期中小企業，認為未來1年內其數位貿易業務銷售額將持續成長20％，看好提升。而他們海外電商行銷地區前三名，分別是中國大陸、東南亞與美國，7成8觸角伸至大陸。

但對於未來一年有意投入跨境電商的籌備期中小企，最嚮往地區則是東南亞，比例有8成4，其次才是日本與中國大陸。至於東南亞國家中，中小企最想擁抱的兩個國家是馬來西亞與新加坡，三、四名才是越南與泰國。

調查也顯示，「市場行銷」和「營運管理」將是中小企業跨境時的主要挑戰。籌備期企業尤其視物流、金流、當地法規政策為痛點，反之發展期企業則需要克服其他市場競爭者的價格競爭。

貿協表示，以外銷為主的台灣需要開始思考全面性的數位導入，從商品曝光、電商販售、線上支付、虛擬展館、數位行銷等運用，立即回應市場需求是未來商業模式的成功關鍵。

(中時 )